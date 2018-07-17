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Sahte polisler birbirlerini de dolandırmış

Telefon dolandırıcılarına yönelik Adana merkezli düzenlenen "Son alo" operasyonunda çökertilen çetenin sahte polislerinin birbirini de dolandırdığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:31
Sahte polisler birbirlerini de dolandırmış

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son alo' ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri tehdidiyle para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 52'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Polisin çeteyi çökertmek için yaptığı çalışma sırasında dolandırıcıların birbirini de dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bir kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp onu PKK ile korkutup 247 bin lirayı Osman K.'nın hesabına yatırttı. Kendilerini polis olarak tanıtan ve parayı yatırtan İsmet A. ile Mert A.'nın daha sonra Osman K.'yı arayarak gidip bankadan hesabına yatan parayı çekmesini istedi. Osman A. bankaya giderek paranın 137 bin lirasını çekti. Ancak banka dışında kendisini bekleyen zanlılara bir problem olduğunu parayı çekemediğini söyleyerek parayı onlara vermedi. Daha sonra ise bankanın önüne gelen otomobile hızla binerek olay yerinden kaçtı. Bunu fark eden diğer zanlılar ise otomobilin üzerine atlayıp durdurmak istedi ancak Osman K. kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Operasyonla yakalana zanlılar tutuklandı. Bankada kalan 110 bin lira polis tarafından sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:31
  1. Osmaniye
  2. Şanlıurfa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Edirne
  9. Ankara
  10. Adana
  11. dolandırıcı
  12. sahte polis

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