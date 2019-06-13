0553 313 94 23

Sahte polise dilenci kılığında operasyon

Gaziantep’te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:30
Sahte polise dilenci kılığında operasyon

Gaziantep’te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sevim ve Sami T. çifti, gelen bir telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B. telefonla yaptığı görüşmede çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Büyük panik yaşayan çift hemen polisleri arayarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek çiftin evinin etrafında garson, seyyar satıcı ve dilenci gibi kılıklarda pusu attı. Polislerin yönlendirmesi ile kadın, para süsü verilen gazete parçalarını poşete koydu. Poşeti de telefondaki şahsın isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı. Çift ile uzun süre telefonla konuşan şahıs, paranın bırakıldığını ve etrafta tehlike olmadığını görünce parayı almak için harekete geçti. Para süsü verilen poşeti alan şahıs, polis ekiplerinin 3 saat boyunca yaptığı takip ve pusuda kıskıvrak yakalandı.


Şahsın uzun süredir bir çok dosyadan arandığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Nizip Asayiş Bürosu ekiplerinin takibinde olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köy çocukları için pedal çeviriyorlar
    1. Köy çocukları için pedal çeviriyorlar
    2. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    3. Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu
    4. Hırsızlık suçundan aranan şahıs..
    5. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    6. Kanser hastası küçük Elif Esma'ya..
    7. Sollamak istediği araca çarptı: 4..
    8. Seyir halindeki araçtan açılan ateşle..
    9. Tezhip sergisi "Müzeyyen"..
    10. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    11. Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle..
    12. Nevşehir Belediyespor’da Sportif..
    13. Irmakta telef olan ineğine sarılıp..
    14. Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi"
    15. Hasan Özer, NK Celik Zenica’da
    16. 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye..
    17. Develi Belediyesi’nin kırsal..
    18. HDP'li belediyeler, LGBT'li..
    19. Bakan Yardımcısı Er: "İnşallah..
    20. Erdek’li sporcularından Müdür..
    21. Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”
    22. Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı:..
    23. Hırsızlar yakalanmamak için..
    24. Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf..
    25. "Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve..
    26. İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık..
    27. Sahte polise dilenci kılığında..
    28. TEPSAM Başkanı Yıldırım:
    29. Tatvan Belediyesinden temizlik..
    30. Canlı yayında gözaltını 2 milyon izledi
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu