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Sahte peygamber operasyonu! Ölüyü diriltemeyince gözaltına aldılar

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu iddia eden bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:11
Sahte peygamber operasyonu! Ölüyü diriltemeyince gözaltına aldılar

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

ÖLÜ MEZARINDAN ÇIKARILDI

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı.

Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:11
  1. Etiyopya
  2. sahte peygamber

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