0553 313 94 23

Sahte parayla alışveriş yapan şahıslar polisten kaçamadı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
Sahte parayla alışveriş yapan şahıslar polisten kaçamadı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan sahte para ihbarı sonucunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirden kaçmak üzere olan E.K ve E.K. isimli şahısları kullandıkları otomobil ile Ankara yolu üzerinde yakalandı.


Yakalanan şahıslar üzerinde 13 adet sahte 200 TL’lik para ve sahte paraların bozdurulması sonucu alınan market malzemeleri ele geçti. Detaylı araştırma yapan ekipler il merkezinde 6 iş yerine alışveriş bahanesiyle 6 adet sahte 200 TL’lik parayı bozdurdukları tespit edildi. Zarara uğradıklarından habersiz olan iş yeri yetkililerine ulaşılarak mağduriyetleri giderildi.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umutları projeye, emekleri başarıya dönüştürecek çalışma
    1. Umutları projeye, emekleri başarıya..
    2. BEÜ’de ‘28 Şubat Darbesi ve Türkiye’..
    3. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    4. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    5. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    6. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    7. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    8. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    9. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    10. Başkan Yemenici, öğrencilerin..
    11. Eski hükümlü hibe desteği ile kendi..
    12. Keleş Hisarcıklıoğlu’ndan Ereğli için..
    13. Fatma Danışman, “Safranbolu’da su..
    14. Meteoroloji'den çiftçilere uyarı!
    15. Sahte parayla alışveriş yapan şahıslar..
    16. Vanlı Elter, Avrupa şampiyonasına..
    17. Lise atölyesinde korkunç patlama! 4..
    18. Bursa’daki kazada acı haber...8 aylık..
    19. Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden..
    20. Başkan Ataç mimarlar ile buluştu
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor