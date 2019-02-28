0553 313 94 23

Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla yakalandı

Bursa’da üzerinde Polis Özel Harekat’a (PÖH) ait armalı üniforma, belinde telsiz ve silahla gezen bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Güven Timleri, polis olmadığı tespit edilen şahsı kıskıvrak yakaladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:41
Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla yakalandı

Bursa’da üzerinde Polis Özel Harekat’a (PÖH) ait armalı üniforma, belinde telsiz ve silahla gezen bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Güven Timleri, polis olmadığı tespit edilen şahsı kıskıvrak yakaladı.


Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Merinos Parkı’ndaki bir iş yerinde üzerinde PÖH üniforması, belinde telsiz ve tabanca bulunan bir şahsın gezdiğini gören vatandaşlar konuyla ilgili 155’e ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri olay yerine Güven Timleri’ne bağlı bir ekip sevk etti. İhbar edilen iş yerine giden Güven Timleri, isminin İ.D. (30) olduğu öğrenilen şahsı üzerinde PÖH üniforması ile yakaladı. Gerekli incelemeleri yapan ekipler, polis olmadığını tespit ettikleri İ.D’yi gözaltına aldı.


İlk ifadesi için emniyete götürülen İ.D’nin “Ben polisleri seviyorum ve onlara özeniyorum. Üzerimdeki kıyafeti internetten aldım. Silahım da zaten kuru sıkı tabanca. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu, kimseyi de dolandırmadım” dediği öğrenildi. Şahıs ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.D’nin savcılık sorgusu devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastaneden doktorun darp edilmesine ilişkin açıklama
    1. Hastaneden doktorun darp edilmesine..
    2. Aracıyla selde mahsur kalan sürücü..
    3. Eskişehir’de akıl almaz olay
    4. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    5. Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi:..
    6. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    7. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    8. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    9. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    10. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    11. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    12. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    13. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    14. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    15. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    16. Bozyazı’da sağlık personeline..
    17. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    18. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    19. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    20. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    21. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    22. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    23. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    24. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    25. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    26. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    27. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    28. Nevşehir'de define arayan üç kişi..
    29. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    30. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."