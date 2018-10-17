0553 313 94 23

'Sahte ölüm' tezgahı, çocuklarının ve eşinin hayatına mal oldu

Çin'de yaşanan olayda, kocasının sigortadan para almak amacıyla düzenlediği sahte ölüm tezgahından haberi olmayan eş, internet üzerinden bir not paylaştıktan sonra çocuklarının ve kendi yaşamına son verdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:49
'Sahte ölüm' tezgahı, çocuklarının ve eşinin hayatına mal oldu

Çin'in Şinhua eyaletinin Hunan kentinde yaşanan olayda, kocasının kurguladığı sahte ölümünden haberdar olmayan eş, hayat arkadaşının gerçekten öldüğünü düşünerek, çocuklarının ve kendi canına kıydı.

Çin'in Sesi Radyosu'nun aktardığına habere göre, Bay He'nin karısının ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocuklarının cesetleri oturdukları evin yakınlarında olan bir gölette bulunduğunu açıklandı.

'Sadece dördümüzün birlikte olduğu bir aile istedim'

Eşinin sahte ölümü nedeniyle çocuklarını ve kendisini ölüme sürükleyen kadının yazdığı intihar mektubu WeChat isimli sosyal medya platformunda yayınlanırken, kadının mektuba, "Sana eşlik etmeye geliyorum. Sadece, dördümüzün yeniden birlikte olduğu bir aile istedim" notunu düştüğü belirtildi.

Eşinin ve çocuklarının ölümü sonrası teslim oldu

Polis tarafından soyadının He olduğu belirtilen bir şahıs, Eylül ayının başlarında 1 milyon yuan (yaklaşık olarak 833 bin Türk Lirası) değerinde bir sigorta satın aldı.

Bay He'nin sigortadan faydalancak kişiyi eşi olarak belirlediği aktaran yerel kaynaklar, Bayan He'nin kocanın yaptırdığı sigortadan haberdar olmadığını belirtti.

Şinhua polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarının ve eşinin ölümü sonrasında polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan He'nin sigorta sahteciliği ve mala zarar verme gerekçesiyle suçlandığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, He'nin ödünç aldığı bir araca çarparak, trafik kazası süsüyle kendi sahte ölümünü tasarladığı ifade edildi. Aracı yol kenarında bulunan Bay He'nin cesedi bulunamamıştı.

Borç parayı epilepsi hastası kızının tedavisi için almış

Yaşanan olay öncesinde bir video çeken Bay He'nin, videoda, borç parayı epilepsiden muzdarip olan 3 yaşındaki küçük kızının tedavisi için aldığını açıkladığı belirtildi.

Çin genelinde yayılan ve konuşulmaya başlanan olay, finansal baskılar ve aile içi sorunlara dair birçok yorumun yapılmasının fitilini ateşlemiş oldu.

#ManFakesDeathLeadingtoWifesDeath (Adamın sahte ölümü karısının ölümüne yol açtı) etiketiyle paylaşılan haber kısa sürede 29 milyon görüntülenmeye ulaştı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:49
  1. Çin
  2. sahte ölüm
  3. Şinhua

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı