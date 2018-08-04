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Tuncer Çiftçi kimdir? Sahte mehdi Tuncer Çiftçi gözaltına mı alınacak?

Din istismarı yapan Adnan Oktar örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Asyönsyon kapsamında kendini mehdi ilan eden sahtekar Adnan Oktar tutuklanarak cezevine konmuştu. Sahte mehdi iddiasında bulunan sadece Adnan Oktar değil. Tuncer Çiftçi isimli bir şarlatan kendini mehdi olduğunu iddia ediyor. Peki Tuncer Çiftçi kimdir? Sahte mehdi Tuncer Çifti nereli?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:08
Tuncer Çiftçi kimdir? Sahte mehdi Tuncer Çiftçi gözaltına mı alınacak?

Din istismarı yapan Adnan Oktar örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Asyönsyon kapsamında kendini mehdi ilan eden sahtekar Adnan Oktar tutuklanarak cezevine konmuştu. Sahte mehdi iddasında bulunan sadece Adnan Oktar değil. Tuncer Çiftçi isimli bir şarlatan kendini mehdi olduğunu iddia ediyor. Peki Tuncer Çiftçi kimdir? Sahte mehdi Tuncer Çifti nereli?

Sahte mehti Adnan Oktar cezaevine girince, suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın boşluğunu bir başka şarlatan oldurdu. Adnan Oktar gibi İzmit’te yaşayan Tuncer Çiftçi de kendini mehdi olduğunu iddia ediyor. Tuncer Çiftçi, İzmit’te televizyon, radyo programı yapıyor. Sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olan ‘mehdi’ olarak tanıtan şarlatanın biri.  Tuncer Çiftçi'nin Kocaeli'ne gelişi 2004 yılına dayanıyor. Bu tarihte İstanbul'dan gelen Çiftçi radyo işine giriyor. Vatandaşların dini duygularını istismar eden Tuncer Çiftçi dua seansına giriyor. Sahte mehdi bozuntusu  Tuncer Çiftçi şifa dağıttığını ve kansere deva olduğunu iddia ederek bir videosu sosyal medyaya düşmüştü.  Turcer Çiftçi, o videoda bu kadarına da pest dedirtmişti. Din istismarcısı, düzenbaz şarlatan Tuncer Çifti bir grup kadını bir şelaleye götürüp kadınların suyun altından geçmesini istiyor. Hatta çifti, kadınlara "Beni seviyorsanız balıklama atlayın" diye talimat verirken bazı kadınlar sahte mehdinin isteğini yerine getirdiği görünüyor.

BÖYLE ŞARLATANLARA OPERASYON YAPILSIN

Adnan Okar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda büyük bir takdir toplarken, Tuncer Çiftçi gibi şarlatan ve din istismarcılarına yönelik de operasyonların yapılması isteniyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:08
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