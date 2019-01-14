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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı adliyeye sevk edildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının sahibi iş adamı Murat Sivrikaya adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sivrikaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sivrikaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
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  3. FETÖ
  4. Firari
  5. İş adamı

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