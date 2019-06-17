Sahte kimlik kullanan 2 şüpheli parmak izlerinden yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin denetimleri sırasında yakalanan 3 şüpheliden 2’sinin sahte kimlik kullandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu parmak izi karşılaştırması sonucu oraya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde;ilçede10 Haziran 2019 günü yakalanarak yapılan parmak izi karşılaştırmasında S.B. isimli şahıs olduğu ve 17 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakalanan ve parmak izi mukayesesinde herhangi bir kayda ulaşılamayan A.B. isimli bayanın da, çelişkili beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda asıl isminin S.G. olduğu ve 6 ayrı evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca denemler sırasında yakalanan ve basit yaralama suçundan arama kararı bulunan K.K. ile birlikte diğer 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

S.B. isimli şahıs 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili toplam 20 yıl hapis, S.G. isimli şahıs 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili toplam 12 yıl hapis, K.K. isimli şahıs 5 ay hapis cezasına istinaden sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.