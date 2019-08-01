0553 313 94 23

Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ sanığından güldüren savunma

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün Büyük Bölge Talebe Mesulü olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve sahte kimlik kullandığını mahkemede itiraf eden sanık, “2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ sanığından güldüren savunma

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün Büyük Bölge Talebe Mesulü olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve sahte kimlik kullandığını mahkemede itiraf eden sanık, “2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış. Beni döverler diye gidip teslim olmadım, ben de sahte kimlik yaptırdım” dedi.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Musa Ş. ile avukatı hazır bulundu.


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Büyük Bölge Talebe Mesulü olduğu, gizli iletişim programı by lock kullandığı, Mushap kod ismini kullandığı iddiaları ile tutuklu yargılanan tekstil mühendisliği öğrencisi Musa Ş. “Hiçbir şekilde by lock kullanmadım, tanıkların kendilerini kurtarmak için ifade verdiklerini düşünüyorum. Hayatımda hiç kod adı kullanmadım. İsmimi annem Mushap koymuş, Nüfus Müdürlüğümemurları yanlışlıkla Musa diye yazmışlar, aile içinde de herkes bana Mushap der. Ömrüm boyunca hiç suç işlemedim, fakir bir ailenin çocuğuyum, büyük mağduriyet yaşıyorum” diye konuştu.


Sahte kimlik kullandığını itiraf eden sanık Musa Ş. “2016’da bana yakalama kararı çıkarılmış. Beni döverler diye gidip teslim olmadım, ben de tavsiye üzerine sahte kimlik yoluna başvurdum, para ile sahte kimlik yaptırdım” dedi.


Tanık olarak dinlenen R.A. ise mahkemede “Sanık ile ikimiz ayrı bölgelerde talebe mesulüydük. Bölgelerimizde 8 ila 10 ev olurdu, ayrı bölgelerde görevliydik ama kendisini Mushap diye tanıtırdı” şeklinde ifade verdi.


Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi olduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da dehşete düşüren olay! Bacakları kopuk halde bulundu
    1. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    2. Feci kazada genç kız metrelerce..
    3. Down sendromlu genç kızın kına gecesi..
    4. "Yanıltıcı indirimler" mercek altında
    5. Ses kısıklığı gırtlak kanseri..
    6. Yunus Emre’nin cenazesi Adli Tıp’tan..
    7. Vasiyetinden bir hafta sonra trafik..
    8. Tartıştığı adamı kılıçla öldürdü!
    9. Maden göçüğü sonrası hayatını kaybeden..
    10. Gençler hobi bahçesinde toprakla..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. ’YES’ ile yüzde 100 garantili otogaz..
    13. Sahte kimlik ile yakalanan FETÖ..
    14. Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
    15. Triatlon Balkan Şampiyonası heyecanı..
    16. Alanyasporlu fuybolcu Lokman Gör..
    17. KKTC'de "1 Ağustos Toplumsal Direniş..
    18. Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
    19. Sedat Peker hakkında karar verildi!
    20. 201 Çift Daha Evlilik Okulu’ndan..
    21. Ulaş Zengin, Altay’a veda etti
    22. Halka hizmet etmeyen hastaneyi kapatan..
    23. MESKİ’den “can dostları unutmayalım”..
    24. Pütürge Belediyespor’dan 6 transfer..
    25. Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi..
    26. Çorum Valiliği’nden “yabancı..
    27. Balıkları tek tek elleriyle topladılar
    28. İsrail AA foto muhabirini şimdi de..
    29. Odunpazarı Belediyesi ve ESBALDER’den..
    30. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'