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Sahte kimliği iç çamaşırına gizlerken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:54
Sahte kimliği iç çamaşırına gizlerken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da gözaltına alındığı sırada sahte kimliği iç çamaşırına gizlemeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Serkan K'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a 139 kez giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Serkan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Serkan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, zanlıyı takibe alan ekipler, bir dönercinin önünde şüpheliyi gözaltına almıştı.

Polisleri fark eden zanlı cep telefonu ile farklı isme düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını iç çamaşırına gizlemeye çalışmış, bir süre polislere direnen Serkan K. gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:54
  1. FETÖ/PDY
  2. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  3. Samsun

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