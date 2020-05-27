Sahte İmamın Oğlu Ekrem İmamoğlu

Beni herkes iyi okusun. Beni bilen bilir. Eğmem bükmem kıvırmam. Eğeni bükeni kıvıranı da hiç sevmem. Bu yazının sorumluluğu da sadece beni bağlar bunu da belirteyim. Eğer insan olarak yaratıldıysan ki öyle olduğun görünüyor! İnsanın, izzetli şerefli ve yaratılanların en üstünü olduğunu bilerek yaşaması gerekiyor. Bu Allah’ın kanunudur. Bu kanuna uymazsan senin gibi niceleri geldi geçti sen de onlar gibi gelip geçersin. Ama o cehennem çukuruna girdiğin vakit eyvah dersin ama heyhat. Ekrem İmamoğlu sana sesleniyorum.

Eşcinsel evlilikle alakalı düşüncelerini aktardığın videonu izledim. Bir proje olduğunu bildiğim için beni hiç şaşırtmadığını söyleyeyim. Oğulların bir gün baba biz eşcinseliz, erkek erkeğe ilişki yaşamak istiyoruz derse: “Problem değil oğlum sizin yaşam kalitenizi korumak benim görevim, saygıyla karşılıyorum” mu diyeceksin? “Evet” dediğini duyar gibiyim. O halde “toplumun hazır olmadığı” eşcinsel evliliğine Ekrem İmamoğlu olarak hazır olduğuna göre anlı şanlı bir düğün de yaparsın herhalde. Lut kavmi de senin gibi saygı duyuyordu.

Bize de sevdiğin saydığın eşcinsellerle birlikte haşrol demekten başka bişey düşmez.