0553 313 94 23

Sahte içkiden bir ölüm daha

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:53
Sahte içkiden bir ölüm daha

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, geçen hafta evinde rahatsızlanan Adem Durmuz, ailesi tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Durmaz’ın yakınları acı haberi alınca hastane bahçesinde gözyaşı döküp ağıt yaktı. İçkisini her zaman evinde yaptığı öğrenilen Durmaz’ın her zaman aldığı yerde kalmadığı için başka yerden satın aldığı alkolün metil alkol olduğu anlaşıldı. Durmaz’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırırldı.


1 Temmuz’dan bugüne Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı kız kardeşini sokak ortasında bıçakladı
    1. Tartıştığı kız kardeşini sokak..
    2. GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da halk Çin'e..
    3. (Özel) Taksim’de aracı men edilen..
    4. Balıkesirspor taraftar forma ve..
    5. Mardin İŞKUR’dan 150 kişiye iş imkanı
    6. Bahçeli: “ABD’nin F-35 projesinden..
    7. Yalnız oynadığı balkondan düşen 1..
    8. Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı
    9. Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre’ye..
    10. Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra ölü..
    11. Samsunsporlu futbolcudan rakiplere..
    12. Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı
    13. Buz pateni antrenörlük semineri başladı
    14. Büyükşehirde personel eğitimleri devam..
    15. Merkezefendi’de açık hava sinema..
    16. Yeniakit.com.tr’ye konuşan HDP’li..
    17. Arıcılığın önemine vurgu yapıldı
    18. Hong Kong’da binlerce kişi yeniden..
    19. Almanya'dan İran açıklaması: Tüm Orta..
    20. Sahte içkiden bir ölüm daha
    21. Fuat Oktay'dan net mesaj!..
    22. Yollardaki mazgalları çalan 3 kişi..
    23. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası
    24. Karasu’da iki mahalle yenilendi
    25. Kocasinan Belediyesi’nden Kuşçu’da..
    26. Genç Atölye’de dersler sürüyo
    27. Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye..
    28. Hayallerine Serdivan Çocuk..
    29. 3 noktada çıktı, yaralılar var! Avrupa..
    30. Adana'da kabus devam ediyor! Ölü..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi