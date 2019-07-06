Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin’de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin dehastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltınaalınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentte art arda yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından çalışma başlatan MersinEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ileAsayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları vehastanede tedavi gören şahısların ifadeleri doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslarilçelerinde bulunan 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Buralarda yapılan aramalarda17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılanlaboratuvar analizinde, içerisinde ’metil alkol’ olduğu, hayatlarını kaybedenvatandaşların da ’metanol’ zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen vearalarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö.,A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Üç gündüremniyet müdürlüğünde sorgulanan 6 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö.’nün ise tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerle birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti.

Mersin’de son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiylehastanelere başvurmuş, bu kişilerden 7’si hayatını kaybetmişti. Hastanelere başvuranşahıslardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, halen 16 kişinin tedavisininsürdüğü öğrenildi.