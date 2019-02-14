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Sahte içki ve şampuan operasyonu

- Küçükçekmece'de sahte içki ve sahte şampuan ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Sahte içki ve şampuan operasyonu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de bir imalathaneye düzenlenen baskında, çok sayıda sahte içki ve sahte şampuan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir süredir takip ettikleri şüphelilerin Küçükçekmece’de bir iş yerinde sahte içki ile sahte şampuan ürettiklerini tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği baskında, 78 bin 603 adet içki şişesi, 6 bin 250 litre metil alkol, 1 milyon 325 bin adet içki şişesi kapağı, 250 bin adet sahte bandrol, 4 milyon 500 bin adet içki şişesi etiketi, 5 bin 665 adet sahte şampuan, 785 bin adet sahte şampuan etiketi, 10 bin adet elektronik sigara likiti ile çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Baskında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheliler G.K., E.G. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
  1. imalathaneye polis baskını
  2. sahte içki operasyonu
  3. sahte şampuan operasyonu

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