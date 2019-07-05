0553 313 94 23

Sahte içki operasyonunda cephanelik çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kadın 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:19
Sahte içki operasyonunda cephanelik çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kadın 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca polis ekiplerince yapılan aramalarda ise, onlarca sahte içkinin yanı sıra 1 adet AK-47 marka kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bu silahların şarjörleri ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında bir ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. İki ayrı adreste eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yasal işlem yapılan 5 şahıstan, E.A., O.A. ve A.I. (kadın) olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.


Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin ikametleri, işyerleri ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adat şarjör, 45 adet dolu kalaşnikof fişeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7,65 çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 20 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 33 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı Kerim aşkı
    1. Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı..
    2. Bakan Soylu: "Patlama EYP’nin zaman..
    3. Ankara'da yılbaşından bu yana 264..
    4. Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla..
    5. Bahattin Şeker’in acılı günü
    6. Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı..
    7. Yangında dumandan etkilenenlere ayran..
    8. Kola yüklü tır kanala düştü
    9. "Araç seyir halindeyken patladı, el..
    10. Şahin avcısına suçüstü
    11. Urumçi olaylarının 10. yılı
    12. UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin..
    13. Elazığ’da yavru leylekler kurtarıldı
    14. Şahinbey’de öğrenciler öğrenirken..
    15. AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi..
    16. Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
    17. Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
    18. Fare değil hassas terazi
    19. Schneider Electric ve Solar Impulse..
    20. Büyükşehir Belediyesi, Belediye..
    21. Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK’ta..
    22. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    23. Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'ye tepki
    24. Camide futbol maçı yaptılar
    25. ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi..
    26. Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1..
    27. Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla..
    28. Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size..
    29. İzmir'de heyelan olan mahalle "afete..
    30. İran'dan İsrail'e açık tehdit: Yerle..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik