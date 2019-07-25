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Sahte içki operasyonu mağduru: "İş yerimde olumsuzluk yok"

Adana’da polis tarafından gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda gazetelerde yer alan fotoğrafları nedeniyle mağdur olduğunu ileri süren iş yeri sahibi Emin Bahçecioğlu, “Polisler restoranımda titiz bir arama çalışması gerçekleştirdi ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
Sahte içki operasyonu mağduru: "İş yerimde olumsuzluk yok"

Adana’da polis tarafından gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda gazetelerde yer alan fotoğrafları nedeniyle mağdur olduğunu ileri süren iş yeri sahibi Emin Bahçecioğlu, “Polisler restoranımda titiz bir arama çalışması gerçekleştirdi ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı” dedi.


Adana polisi son 24 günde 12 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 500 polisle 116 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında restoranında arama yapılan ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan Emin Bahçecioğlu (45), gazetelerde arama sırasında çekilmiş fotoğraflarının kendisini mağdur ettiğini ileri sürdü.


11 yaşında komi olarak çalışmaya başlayan ve yaklaşık 8 senedir de açtığı restoranında müşterilerine hizmet eden Bahçecioğlu, çocuklarını buradan kazandığı parayla büyüttü. Gazetelerde yer alan fotoğraflarının canını çok yaktığını belirten Bahçecioğlu, “Ben müşterilerimi çok seven, onlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan biriyim. Konuyla ilgili haberlerde benim fotoğrafım kullanılınca insanların aklında soru işareti oluştu. Böyle bir durum yok. Eğer benim müessesemde herhangi olumsuz bir durum olsaydı ben tutuklanmış, iş yerim de kapatılmış olurdu” diye konuştu.


Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki iş yerinde en kaliteli ürünlerle hizmet verdiğini dile getiren Bahçecioğlu, “Müşterilerim beni telefonla arayarak sorular soruyorlar. Canım çok yandı. Sanıldığı gibi bir durum yok. Polisler restoranımda titiz bir arama çalışması gerçekleştirdi ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
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