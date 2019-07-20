Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı Kırşehir’de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırşehir’de bir kişi, kiraladığı 3 evin banyo ve mutfağında sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takip sonrası yaptıkları operasyonda kiraladığı evlerde sahte içki ürettiği öne sürülen E.G.,’yi takibe aldı. Şehir merkezinde elde edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banyo ve mutfakta 1 kutu anason yağı, 5 bidon etil alkol, 2,5 litre alkollü karışım maddesi, 84 şişe içki ve sahte etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G.,’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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