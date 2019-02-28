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Sahte içki davasında beraat

İzmir’de ürettiği sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan tutuksuz sanığın mahkeme beraatına karar verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:33
Sahte içki davasında beraat

İzmir’de ürettiği sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan tutuksuz sanığın mahkeme beraatına karar verdi.


İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Veysel G. duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, dosya kapsamındaki İstanbul Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde hayatını kaybeden M.T.’nin “metil alkol” içeren kaçak içki sonucu öldüğünün sabit olduğunu belirterek, söz konusu içkiyi sanığın sattığına ilişkin her türlü şüpheden uzak, açık ve kesin delil bulunmadığından Veysel G.’nin “olası kastla adam öldürme” suçundan beraatına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.


Mütalaaya kısmen katıldıklarını dile getiren Veysel G.’nin avukatı Altay Doğan, müvekkilinin evinden çıkan sıvının ölüme sebep olmayacağının sabit olduğunu savunarak, Veysel G.’nin beraatini talep etti.


Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu gerekçesiyle Veysel G.’nin beraatına karar verdi.


Narlıdere’de Nisan 2017’de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan H.E. ve M.T.’nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine polis çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A.’nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturma genişletilmişti. Emniyet güçleri, yoğun bakımdan çıkan H.A.’nın ifadesi doğrultusunda Narlıdere’deki bir eve düzenledikleri operasyonda düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmişti. Sahte içkiyi litrelik pet şişelerle piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenilen Veysel G. gözaltına alınmıştı. Veysel G. hakkında “olası kastla adam öldürme” suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:33
  1. doğa

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