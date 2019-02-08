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"Sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz"

08 Şubat 2019 Cuma 17:31
"Sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Merkel, Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) Berlin'deki yeni merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, yalan haberlerin tehlikelerine ilişkin uyarılarda bulundu.

İnternet üzerinden haberlerin hızlı yayıldığını, buradaki bilgilerin manipülatif olabileceği veya devlet propagandası olarak da kullanılabileceğine dikkati çeken Angela Merkel, "Bundan dolayı hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Bana göre bu, Almanya'nın gelecekteki güvenlik ve toplumum birlikteliği için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Merkel, haberlerin hızlı değerlendirilmesi konusunda istihbarat teşkilatlarına büyük sorumluluk düştüğünü de kaydetti.

Gelecekte BND merkezini meşgul edecek konulardan birisinin de Suriye'deki durumun olduğunu ifade eden Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ'ın püskürtüldüğünü, ancak tamamen temizlenemediğini belirtti.

DEAŞ'ın daha çok asimetrik bir savaşa giriştiğini ve tehlikeli olduğuna vurgu yapan Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin stratejik olarak önemli bir bölgede "oyun topu" haline geldiğini aktardı.

BND'nin ilgilenmesi gereken bir diğer konunun siber tehlike olduğunu ifade eden Merkel, iletişim teknolojilerinin korunması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere, Fransa ve ABD'nin istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret eden Angela Merkel, ABD ile iş birliğinin özellikle terör tehlikesi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

BND'nin yeni merkezi 11 yılda tamamlandı. Yapımı için 1,1 milyar, iç dekorasyonu için de 206 milyon avro harcanan merkezde yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:31
  1. Alman Dış İstihbarat Servisi (BND)
  2. Almanya BaşbakanıAngela Merkel

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