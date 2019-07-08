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Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden olmayın

Daha ucuz olduğu için tercih edilen sahte güneş gözlükleri göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden olmayın

Daha ucuz olduğu için tercih edilen sahte güneş gözlükleri göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.


Sahte güneş gözlükleri hakkında açıklamalarda bulunan Özel Esentepe Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Vatansever, sağlıklı bir görme fonksiyonu için güneş gözlüğü konusunda vatandaşların çok seçici olması gerektiğini söyledi. Doğru güneş gözlüğü seçiminin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Vatansever, “Ozon tabakasındaki delinme ve küresel ısınma neticesinde, eskiye nazaran güneşli gün sayısı arttı. Güneş ışınları çok daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle, hemen her yaşta güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor” dedi.


Ailesinde sarı nokta hastalığı olanlar ile açık tenlilerin güneşin zararlı etkilerine daha fazla maruz kaldığını ifade eden Vatansever, özellikle dışarda çalışan kişilerin daha da dikkatli olması gerektiğini vurguladı.


Güneşten gelen zararlı ışınların, gözün arkasındaki görme fonksiyonunu sağlayan tabaka üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret eden Vatansever, “Güneşin özellikle uzun dönemde katarakta sebep olan etkileri söz konusudur. Erken yaşlardan itibaren güneş gözlüğü kullanımının, katarakt gelişimini önleyici etkileri vardır. Bunun yanı sıra retina, mavi dalga boyundaki ışınlar tarafından toksik etkiye maruz bırakılmaktadır. Bu da sarı nokta hastalığı olarak bilinen ve özellikle ileri yaşlarda görme merkezindeki bozulmayla devam eden hastalığa zemin hazırlar. Yani ne kadar erken dönemde güneş gözlüğü kullanılırsa hem ileride oluşabilecek katarakt hem de retinadaki tahribat önlenebilir” diye konuştu.


Güneş gözlüğü seçerken en çok ultraviyoleyi yüzde yüz filtre ettiğinden ve kaliteli olduğundan emin olunması gerektiğini dile getiren Vatansever, şöyle devam etti:


“Dışarıda çok fazla zaman geçiren fertler, yerden çok fazla ışığı göze almaktadır. Bu kişilerin özellikle polarize güneş gözlüğü seçmeleri gerekmektedir. Polarize güneş gözlüğü, yerden yansıyan ışınların süzülmesi demektir. Böylece, aynı bir panjur gibi gelen ışınların yansıyanlarını süzüp sadece göze gelmesi gerekenleri almakta, bu da çok daha net bir görüntü sağlamaktadır. Doğru güneş gözlüğü alırken sertifikalı (CE) olmasına özen gösterilmelidir.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
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