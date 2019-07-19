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Sahte FaceApp, cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor

Kaspersky, FaceApp’in sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti- Bu uygulama kullanıcıların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor

19 Temmuz 2019 Cuma 12:57
Sahte FaceApp, cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, FaceApp’in sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahte FaceApp uygulaması cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor.

Kaspersky, FaceApp’in sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti. Bu uygulama kullanıcıların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor. Uygulama resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor.

Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı. İlk tespitler 7 Temmuz’da yapıldı. Yaklaşık 800 adet modül sürümü tanımlandı. Kaspersky ürünleri virüs olmayan bu tehdidi "HEUR:AdWare.AndroidOS.Mobidash" olarak tespit ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin, “MobiDash’in ardındaki kişiler reklam yazılımı modüllerini genellikle popüler uygulama ve hizmetler gibi görünen uygulamaların içine saklıyor. İlk birkaç gün içinde yüzlerce kişiyi etkileyen sahte FaceApp sürümünün faaliyetleri yoğunlaşabilir. Kullanıcılara resmi olmayan kaynaklardan uygulama indirmemelerini ve sorun yaşamamak için cihazlarına bir güvenlik çözümü kurmalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Golovin, şunları kaydetti:

"FaceApp ile birlikte, yine bir uygulamanın tüm sosyal medya kanallarında popüler olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Kullanıcılar eğlenceli veya popüler şeyleri takip etmek ve hiçbir şeyi kaçırmamak için uygulama izinlerine dikkat etmek gibi en temel güvenlik alışkanlıklarından vazgeçebiliyor. Daha önce yaptığımız bir araştırma, tüketicilerin çoğunun (yüzde 63) lisans sözleşmelerini okumadığını ve yüzde 43’ünün de yeni bir uygulama kurarken tüm gizlilik izinlerini verdiğini ortaya koymuştu. Bu araştırma üç yıl önce yapılmış olsa da dijital alışkanlıklarımıza ilişkin bulguların bugün de geçerli olduğuna inanıyoruz.

Aslında internetteki trendleri takip etmekte veya yeni uygulamalar kurmakta bir zarar yok. Asıl tehlike, kullanıcılar bu uygulamaların kişilere, fotoğraflara, gizli mesajlara ve daha fazlasına erişmesine sınırsız izin verdiğinde ortaya çıkıyor. Böyle yapıldığında, uygulama geliştiriciler gizli kalması gereken verilere yasal olarak erişebiliyor. Bu hassas veriler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde veya kötüye kullanıldığında bu uygulamalar zararlı virüslerin yayılması için kullanılan bir tuzağa dönüşebiliyor."

Kaspersky olarak bu tür durumlardan her zaman kaçınmaya çalıştıklarını aktaran Igor Golovin, kullanıcılarının cihazlarıyla internette yaptığı her şeye dikkat etmesini tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Yalnızca güvenilir kaynaklardaki uygulamaları indirin. Uygulamaların incelemelerine ve puanlarına bakın. Cihazınıza yükleyeceğiniz uygulamaları akıllıca seçin. Lisans sözleşmesini dikkatle okuyun. Uygulamanın talep ettiği izinlere dikkat edin. Uygulama kurarken ileri düğmesine rastgele basmaktan kaçının. Ek bir güvenlik katmanı için cihazınıza bir güvenlik çözümü kurun."


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:57
  1. Kaspersky

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