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Sahte evraklı 58 göçmen yakalandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kaçak yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 göçmen yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
Sahte evraklı 58 göçmen yakalandı

Sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Pelitli köyü mevkisinde kalabalık grubun yol kenarında yürüdüğünü gören Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişileri durdurup kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde Erzurum Valiliği İl Göç İdaresince kendilerine verilmiş gibi gösterilen sahte seyahat belgesi bulunan ancak kaçak olarak yurda girdikleri anlaşılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

Çoğunluğu Afganistan uyruklu olan kaçak göçmenler, Üzümlü Belediyesince tahsis edilen otobüslerle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerince kimlik kayıtlarının yapılması amacıyla kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Muhammed Nevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını belirterek, "Afganistan'dan geldik, Ankara'ya çalışmak için gidiyoruz. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden araca bindik, şoför bizi buraya getirdi. Şoför 'Ankara burası' dedi bizi indirdi sonra kaçtı gitti. Kişi başı 900 dolar ücret ödedik. Bizleri yolun kenarına bıraktıktan sonra jandarma gelip bizi aldı. 3 gündür yemek yemiyorduk, jandarma bize yemek verdi. Bizlere sahip çıktığı için Türk askerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ankara üzerinden İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen Nevim, kaçakçılarca kendilerine otobüs bileti alabilmeleri amacıyla sahte evrak verildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Erzincan
  4. Ankara
  5. Ağrı
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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