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Sahte engelli raporu operasyonu! 25 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte belgelerle engelli raporu düzenlendiği tespiti üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 25'i tutuklandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:38
Sahte engelli raporu operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir devlet hastanesinde çalışan görevli, bazı şahıslarca Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak amacıyla hastaneye sunulan belgelerin sahte olduğunu fark etti.

Durumun adli makamlara bildirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul MaliSuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” konulu planlı operasyonel çalışma başlatıldı.

2'si kamu görevlisi 41 şüpheli gözaltına alındı

 

Yürütülen soruşturmada bazı şahısların rapor alımı sürecinde benzer yöntemler kullandığı ve usulsüz Engelli Sağlık Kurulu Raporu alan şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı olduğu, sahte belgeler ile engelli raporu alarak engelli vatandaşlara tanınan haklardan haksız şekilde faydalanılmasına neden oldukları ve bu surette kamuyu zarara uğrattıkları yönünde bulgular elde edildi.

Emniyet güçlerince 19 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si kamu görevlisi 41 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kamu görevlisi 25 kişi tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:38
  1. İstanbul
  2. sahte engelli raporu

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