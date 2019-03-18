Sahte deterjan satıcılarına operasyon
Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli markalarda bin 200 kilo ağırlığında sahte deterjan ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.18 Mart 2019 Pazartesi 17:50
Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli markalarda bin 200 kilo ağırlığında sahte deterjan ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.
Jandarmanın çalışmaları neticesinde; bazı şahısların internet ve sosyal medya hesapları üzerinden ikametgâhlarında ve semt pazarında sahte deterjan satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe merkezlerinde düzenlenen operasyonda, bin 200 kilo ağırlığında, çeşitli markalara ait piyasa değeri 9 bin lira olan 160 paket sahte deterjan ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan G.S., M.C., M.Y., V.Y ve R.S. isimli şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
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