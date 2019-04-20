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Sahte çek ve senetlerle çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ülke genelinde ürünlerini internet üzerinden satışa çıkaran çiftçileri sahte çek ve senetle dolandıran 1’i kadın 5 kişi tutuklandı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:47
Sahte çek ve senetlerle çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ülke genelinde ürünlerini internet üzerinden satışa çıkaran çiftçileri sahte çek ve senetle dolandıran 1’i kadın 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde son zamanlarda tarladan üretim yaparak hasadını internet üzerinden satılığa çıkaran çiftçilerin ürünlerini fason firmalar veya batmakta olan şirketlerin sahte ve ikiz çekleri ile veya fason firmaların sahte kaşelerini vurmak yöntemiyle hazırladıkları senetleri çiftçilere vererek nitelikli dolandırıcılık olaylarının meydana geldiği belirlendi. Bu olaylarla ilgili şüpheli şahısların Kayseri, Karaman ve Hatay olmak üzere değişik illerde birçok çiftçiyi aynı yöntemle dolandırarak 1 buçuk milyon TL civarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Konu ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrası 1’i kadın 5 şüpheli tespit edildi. F.T. (34), D.K. (38), Y.E.B. (24), A.K. (38) ve H.G. (42) düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ise 20 adet sahte ve ikiz çek, 30’a yakın sahte kaşeli senetler ile fason şirketlere ait kaşeler elde edildi. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas teraziler de yapılan aramalarda ele geçirildi.


’Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:47
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