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"Sahte baz istasyonu" dolandırıcıları tutuklandı

Denizli dahil 7 ilde, arazilerine baz istasyonu kurma bahanesiyle 17 kişiden 5 ila 60 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları tespit edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:25
"Sahte baz istasyonu" dolandırıcıları tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 7 ilde, kendilerini "GSM şirketi yetkilisi" olarak tanıtıp arazilerine baz istasyonu kurma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Isparta ve Aydın'da kendilerini "GSM şirketi yetkilisi" olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, "suç örgütü kurmak, yönetmek ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mahir Soner Y, Ümit A, Hakan Halil Ç. ve Servet A. tutuklandı, Ali İhsan O, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Sahte baz istasyonu sözleşmesi imzalatmışlar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde 4 vatandaşın, kendilerini "GSM şirketi yetkilisi" olarak tanıtan bazı kişilerce, "arazilerine kurulacak baz istasyonları karşılığında yıllık 200 bin lira kazanacakları ancak öncesinde bunun vergisini vermeleri gerektiği" bahanesiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma sonucu, benzer yöntemle Manisa'da 4, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Isparta'da ikişer, Aydın'da 1 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Sahte plakalı araçla gezdikleri belirlenen 8 kişi, Tavas ilçesinde yakalanmıştı.

Organize suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, vatandaşları ikna etmek için hazırladıkları sahte sözleşmeleri imzalattıkları ve bu şekilde onlardan 5 ila 60 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda başkalarına ait 122 kimlik fotokopisi, sahte olduğu belirlenen ve GSM şirketleri adına düzenlenmiş 2 görevli belgesi, 16 sahte kiralama sözleşmesi, 50 kartvizit, 24 kaşe, 1 sahte yetkilendirme belgesi ve 1 sahte plaka ele geçirilmişti.



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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:25
  1. baz istasyonu
  2. Cep telefonu
  3. dolandırıcılık

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