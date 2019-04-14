Sahte Başkan İmamoğlu, maçı izlemeye değil, şov yapmaya gelmiş Süper Lig'de izlemek için gittiği Beşiktaş-Başakşehir maçında müsabaka ile ilgilenmeyerek, yanındakilerle sohbet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, propaganda yapmak için stadyuma gittiğini belli etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şov yapmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun, izlemeye gittiği Beşiktaş-Başakşehir maçında müsabaka ile ilgilenmeyerek, yanındakilerle sohbet etmesi, propaganda yapmak için stadyuma gittiğini doğrulamış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.