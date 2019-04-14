Sahte Başkan İmamoğlu, maçı izlemeye değil, şov yapmaya gelmiş
Süper Lig'de izlemek için gittiği Beşiktaş-Başakşehir maçında müsabaka ile ilgilenmeyerek, yanındakilerle sohbet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, propaganda yapmak için stadyuma gittiğini belli etti.14 Nisan 2019 Pazar 18:18
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şov yapmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun, izlemeye gittiği Beşiktaş-Başakşehir maçında müsabaka ile ilgilenmeyerek, yanındakilerle sohbet etmesi, propaganda yapmak için stadyuma gittiğini doğrulamış oldu.
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