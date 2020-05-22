Sahte Atatürkçüler

Dün bir arkadaş özelden bana sataştı. “Neden Atatürk Düşmanısın?” soruyor. Sonra bildiğim doğruları şöyle anlattım: Benim Atatürk’le bir kavgam yok. Benim inancıma göre, ölmüş bir insanın kıyameti kopmuştur. Artık o insan Allah’a hesap veriyor. Benim asıl kavgam; Atatürk’ü bize yanlış anlatanlarla, Atatürk’ü kendi çıkarları doğrultusunda kullanan tüccarlarla oluyor ve olmaya da devam edecektir. Atatürk’le ilgili sorduğum sorulara doğru cevap vereceksin arkadaş. Bizi yüz sene güttünüz. Okullarda yalan-yanlış tarih okuttunuz. Yok öyle yağma artık. Mesela, ahan gene soruyorum. Hadi cevap verin bakalım: Çanakkale savaşında iki tane komutan vardı. Biri Osmanlı, diğeri Alman. Peki, Osmanlı komutanı kimdi? Hiç düşünmeden hemen “Atatürk” diyenler çoğunlukta. Çünkü 100 yıldır öyle okuduk. Bakın arkadaşlar. Çanakkale Savaşı esnasında Enver Paşa Genelkurmay Başkanıydı. Ayrıca iki tane de komutan vardı. Biri Esat Paşa, diğeri de Cevat Paşa. İkisi de Orgeneral rütbesinde insanlar. Bu dönemde Atatürk 57’inci Alay Komutanıydı. Rütbesi de Kurmay Albaydı. Yani Cevat ve Esat Paşalardan beş kademe aşağıda. Atatürk’e daha sonra, yani 1 Nisan 1916’da Diyarbakır’da paşalık rütbesi verildi. Tarih yorum kaldırmaz beyler. Belge ve bilgi ile konuşacaksınız. Soru şu: Tüm bu gerçeklere göre; Atatürk Çanakkale Komutanı, amma velakin Cevat ve Esat Paşalar piyasada olmayacak, öyle mi? Yemezler aga.

Bir soru daha: Çanakkale’de 450 bin şehit verdiğimiz halde; yalancı tarih kitaplarında neden 253 bin olarak geçiyor? Bununla ilgili çok acıklı bir makale yazdım bu sayfada. Takipçilerim bilir. Şimdilik son soru: Kut’ül Amare’yi neden gizlediniz bizden. 16 sene okul okudum. 25 sene öğretmenlik yaptım. Bunu neden sakladınız benden?

Ha… Aklıma gelmişken sorayım: Türk Tarih Kurumu Belgelerini; ne zaman Tarihçi, Araştırmacı-Yazarların incelemesine açacaksınız? Atatürk’ü Koruma Kanunu da neyin nesi? Şimdi bu ve belki de onlarca daha soruları sorduğumuz zaman, Atatürk düşmanı mı oluyoruz?

Hele durun bakalım, daha ne sorular var. Eksik ve sahte Atatürk’çü, yalancı/sahtekâr zevzekler.