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Sahte altını kuyumcu bile anlamadı

Kahramanmaraş’ta sahte altını kuyumcuya bin 600 liraya bozduran kadın gözden kaybolurken, kuyumcu Mehmet Gül, ’’Bu olaylar sürekli başımıza geliyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:55
Sahte altını kuyumcu bile anlamadı

Kahramanmaraş’ta sahte altını kuyumcuya bin 600 liraya bozduran kadın gözden kaybolurken, kuyumcu Mehmet Gül, ’’Bu olaylar sürekli başımıza geliyor. Artık bıktık’’ dedi.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi’nde bir kuyumcuda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, elindeki sahte zinciri, kuyumcuda bin 600 liraya bozdurdu. Kuyumcuda inceleme yapan personeller ve iş yeri sahibi Mehmet Gül, üzerinde patent bulunmasından dolayı gerçek olduğunu düşünerek bilekliği satın aldı ancak kadın gittikten sonra gerçek ortaya çıktı.


Aynı kuyumcuda önceki gün yine benzer bir olay daha yaşandı. İş yerine bozdurulmak için getirilen sahte çocuk küpesini fark eden Mehmet Gül, kadını oyalayarak polis çağırdı. Sahte çocuk küpesiyle birlikte kadını polise teslim eden kuyumcu Gül, ’’Geçtiğimiz hafta gelen zincirde ayırt edemedik. O kadına bin 600 lira ödedik. Onu da fark etmedik, kadın parayı aldı çekti gitti. Çocuk küpesinde de aynı patent olunca ayırt ettik ve atölyeye gönderdik. Orada fark ettik ki gümüş çıktı ve emniyete haber verdik. Bu olaylar sürekli başımıza geliyor. Daha önce de benzer konular başımızdan geçti. Arkadaşların dikkatli olması lazım. Bu kadın bilinen biriymiş. Gaziantep, Şanlıurfa’da da geziyormuş zaten ama elde bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.


Bu tür olaylarla her hafta karşılaştıklarını kaydeden Gül, ’’Biz yakaladığımız zaman emniyete teslim ediyoruz ama birkaç saat sonra serbest bırakılıyorlar. Bu kişiler tekrar aynı işlemi yeniden yapıyor ve farklı yerlere satmaya çalışıyorlar. Biz de artık ne yapacağımızı şaşırdık. Yapacak bir şey de yok. Günlük karşılaşıyoruz. Bunların getirip satmaya çalıştıkları, gümüş kaplaması yapılmış ürün. Bazen künye, bazen zincir oluyor ama sürekli geliyor’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:55
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