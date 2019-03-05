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Sahte altın şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, piyasaya sahte altın süren şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

05 Mart 2019 Salı 08:30
Sahte altın şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, piyasaya sahte altın süren şebekeye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum’da düzenlenen operasyonlar kapsamında ayarı düşürülmüş ve sahte altınları piyasaya süren 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:30
  1. Yalova
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Niğde
  5. Nevşehir
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Çorum
  9. Bolu
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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