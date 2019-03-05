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İstanbul merkezli sahte altın operasyonu!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

05 Mart 2019 Salı 08:30
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu!

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

125 kişiden 89'u yakalandı

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

Operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:30
  1. Yalova
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Niğde
  5. Nevşehir
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Çorum
  9. Bolu
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Altın
  13. operasyon
  14. sahte

YORUM YAZ

  • tütertüter30 dk önce
    sonunda yapıldı kuyumcu esnafını 10 yıldır duman ettiler dolandırılmayan kalmamıştı

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