Sahte altın operasyonu: 1 kişi gözaltında
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir’de gözaltına alındı.05 Mart 2019 Salı 10:16
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir’de gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.’nin İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.
YORUM YAZ