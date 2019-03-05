Sahte altın operasyonu: 1 kişi gözaltında İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir’de gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir’de gözaltına alındı. İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.’nin İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

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