‘Sahte altın’ çetesi ayda 1 milyon 500 bin lira değerindeki sahte ziynet eşyasını piyasaya sürmüş

İstanbul’da, 5 imalathanede düşük gramajlı ya da üretilen sahte altınların orijinaline yakınını basarak kuyumcular aracılığıyla piyasaya süren 125 şüpheliden 91’i gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonla çökertilen ‘sahte altın’ çetesinin, ayda 1 milyon 500 bin lira değerindeki sahte ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü tespit edilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına da el konuldu.

Alınan bilgilere göre, bazı kuyumcuların ve altın ticaretiyle uğraşan kişilerin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da kurdukları 5 ayrı imalathanede altınların orijinaline yakın şekilde basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

- Günde 50 bin lira değerindeki sahte altın kuyumculara pazarlanmış

Sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen örgüt üyesi 125 kişiden 91’i yakalandı.

- İnandırıcı olsun diye bazı önemli altın markalarının mührünü vurmuşlar

Suç örgütünün, bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları, günlük 50 bin lira değerindeki sahte ürünü yurt genelindeki kuyumculara pazarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı sahte altınları piyasaya sürdüğü tespit edilen suç örgütünün, bugüne kadar orijinaline yakın üretilen sahte ziynet eşyasının ne kadarını piyasaya sürdüğü ise henüz bilinmiyor.

- İstanbul’daki 5 imalathane mühürlendi

Suç örgütü üyelerinin ayrıca bastıkları altınların gramajında da milimetrik oynamalar yaparak da kâr elde ettikleri öğrenilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına el konuldu. Yakalanan 91 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Düşük gramajlı ya da sahtesi üretilen altınların basıldığı 5 imalathane polis tarafından mühürlenerek kapatılırken, suç örgütüne mensup firari 34 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların da sürdüğü bildirildi.