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Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybeden 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 14:36
Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybeden 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 10 kişinin yoğun bakımda tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 20 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi’ne başvuran 7 kişiden ikisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Mehmet A. (65) 2 gün önce, Ünsal D. (58) ve Ebru A. (38) dün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yine sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Mersin Şehir Hastanesi’ne başvuranlardan da Orhan B. ile Uğur K., 2 gün önce hayatını kaybetti.


Hayatını kaybedenlerden Mehmet A. dün Şehir Mezarlığında toprağa verilirken, Orhan B. Kayseri’ye, Uğur K. ise Silifke’ye gönderildi. Ünsal D. ile Ebru A. ise bugün öğle namazının ardından Güneykent Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Ünsal D.’nin 2, Ebru A.’nın da 1 çocuğu olduğu öğrenildi.



"Başka canlar yanmasın"


Hayatını kaybeden Ünsal D.’nin eşinin teyzesi Nejla Yedigöz, Ünsal D.’yi grip sanıp acile götürdüklerini belirterek, "Oraya varınca alkol olduğunu öğrendik. Hemen yoğun bakıma aldılar ve tedavileri başladı ama tedaviye hiçbir zaman tepki vermedi. Hastanede 5 gün yattı. Biz nereden aldığını bilmiyoruz. Yetkililer bunlarla ilgilensinler, başka canlar yanmasın. Benim yeğenimin 2 tane çocuğu var. Yazık bunlara ne olacak. Bunu satanların cezasını vermeliler. Bizim dışımızda insanlar da bundan hayatlarını kaybetti, halen hayat mücadelesi veriyorlar" şeklinde konuştu.


Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye şu ana kadar 20 kişinin başvurduğu, 5’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 5’inin hayatını kaybettiği ve 10’unun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:36
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