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Sahra hastanesi için tüm imkanlar seferber edildi

Atatürk Havalimanı'nda kurulan ve 45 günde tamamlanması beklenen sahra hastanesi için çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 07:46:00 -
Sahra hastanesi için tüm imkanlar seferber edildi

Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanılan sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi. Sancaktepe’deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin içinde de hasta yatakları ve mobilya gruplarının montajı sürüyor.

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