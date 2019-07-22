Sahnede can veren komedyeni şov sanıp dakikalarca alkışladılar Hindistanlı stand-up göstericisi Manjunath Naidu, Dubai’de sahnede fenalaşarak yere yığıldı. İzleyiciler bunun "gösterinin bir parçası" olduğunu düşünürken komedyen hayatını kaybetti.

Hindistan’ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere “kendisini kötü hissettiğini” söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi. Gulf News’te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi. "Gösterinin bir parçası" sandılar Hint komedyen Naidu’nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin kahkahaya boğulduğu, çünkü bunun da “gösterinin bir parçası” olduğunu düşündükleri ifade edildi. Naidu’nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.

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