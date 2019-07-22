0553 313 94 23

Sahnede can veren komedyeni şov sanıp dakikalarca alkışladılar

Hindistanlı stand-up göstericisi Manjunath Naidu, Dubai’de sahnede fenalaşarak yere yığıldı. İzleyiciler bunun "gösterinin bir parçası" olduğunu düşünürken komedyen hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:26
Sahnede can veren komedyeni şov sanıp dakikalarca alkışladılar

Hindistan’ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere “kendisini kötü hissettiğini” söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi.

Gulf News’te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi.

"Gösterinin bir parçası" sandılar

Hint komedyen Naidu’nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin kahkahaya boğulduğu, çünkü bunun da “gösterinin bir parçası” olduğunu düşündükleri ifade edildi.

Naidu’nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:22
  1. Hindistan
  2. dubai
  3. komedyen
  4. stand-up
  5. stand-up göstericisi
  6. Manjunath Naidu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    1. İlk icraat fecaat! Skandallarla..
    2. Çin’de sel 4 can aldı
    3. Sahnede can verdi! Şov sanıp..
    4. CHP'ye şok... 'Atatürk'ün mirası..
    5. ‘Kandıramayınca, bataklığa çekme..
    6. ABD’den yeni hamle… Kirli plan için..
    7. Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt..
    8. Dün uçuşları askıya almışlardı! Yeni..
    9. Ülkede 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü:..
    10. Feci kaza... Aynı aileden 4 kişi..
    11. ABD duyurdu... Türkiye'ye kritik..
    12. Bingöl'deki operasyonda 4 terörist..
    13. Korkulan oldu... Hızla yayılıyor
    14. Canı pahasına tam 5 kişiyi kurtardı.....
    15. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası..
    16. Yanında getirdiği evcil hayvan için..
    17. 22.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. İzmir'de otomobil dereye düştü
    19. Tünel çıkışında bariyerlere çarpan..
    20. AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları..
    21. Ayvalık’ta 12’si çocuk, 10’u kadın..
    22. Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava..
    23. Aydın'da makilik alanda yangın
    24. Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen..
    25. Kamerun’da Anglofon krizi 4 binden..
    26. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    27. Kuveyt'ten bölgede gerilimin..
    28. NASA pişman oldu! 1 milyon 820 bin..
    29. Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış..
    30. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!