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Sahne Tozu Tiyatrosu, diksiyon ve etkili konuşma derslerine hazır

Çağlar İşgören tarafından kurulan, Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nda diksiyon ve etkili konuşma kurs kayıtları devam ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 13:30
Sahne Tozu Tiyatrosu, diksiyon ve etkili konuşma derslerine hazır

Çağlar İşgören tarafından kurulan, Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nda diksiyon ve etkili konuşma kurs kayıtları devam ediyor. 5 hafta sürecek olan kurs programının, haftada 2 gün 6 ders saati şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.


Sahne Tozu Tiyatrosu’nda diksiyon ve etkili konuşma kurs kayıtları, yoğun ilgiyle sürüyor. Çağlar İşgören tarafından kurulan, Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nda öğrenciler, kurs programını başarı ile tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Kontenjanın sınırlı olduğu diksiyon ve etkili konuşma derslerinin nisan ayında başlayacağının bilgisi paylaşılırken, programlar haftada 2 gün 6 ders saati şeklinde gerçekleşecek.


Öte yandan, diksiyon ve etkili konuşma derslerine; oyuncu olmak isteyen, spikerlik ve sunuculuk yapmak isteyen, işi gereği sunum yapan, konferans veren ve Türkçe’ye ilgi duyan herkesin katılabileceği bildirildi. Bunun yanı sıra oyuncu olup tiyatroda dil kullanımını geliştirmek isteyenlerinde bu eğitimi tercih edebileceği aktarılırken, Sahne Tozu Tiyatrosu’nda açılan yeni sınıflara, Türkçe öğrenmiş yabancı kişilerden de yoğun talep geldiği öğrenildi.



"Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir"


Kursun eğitmeni Dr. Taşkın İşgören, dersler ile ilgili ise şöyle bilgi verdi:


"Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beş haftalık izlenceye göre yürütülmektedir. Bu izlence, Çağdaş Türkiye Türkçesinin fonetiği üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. Bununla birlikte ses, vurgu, tonlama çalışmaları; yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, dilde yapılan yanlışlara karşı doğrular yine çalışmanın kapsamı içerisindedir. Ölçünlü Türkçe’nin esas alındığı eğitimlerde amaç; dil kullanımında temel bir farkındalık kazandırmaktır. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Sözlükler, dil bilgisi kitapları ve yazınsal metinler kullanılan materyaller arasındadır. Öte yandan, bireysel çalışmaların da verim almak açısından çok önemli olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:30
  1. sanat
  2. kitap

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