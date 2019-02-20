‘Sahne sırası sende’ ses yarışması birincisi Kozluk’tan

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye geneli başlattığı ‘Sahne sırası sende’ isimli ses yarışmasının il ve ilçe elemeleri yapıldı. Birbirinden güzel seslerin kıyasıya yarıştığı yarışmada birinciliği Kozluk ilçesinden katılan Zehra Çetinkaya aldı.

Türk müziği yarışmasının Batman elemeleri, Batman Kültür Merkezi konferans salonunda il ve ilçe okullarından katılan öğrencilerin sahne almasıyla gerçekleştirildi. Birbirinden güzel seslerin kıyasıya yarıştığı ses yarışmasında birinciliği yarışmaya Kozluk ilçesinden katılan Zehra Çetinkaya aldı. Kozluk Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılan Çetinkaya Batman’ı ileriki tarihlerde yapılacak olan bölge elemelerinde temsil edecek.

Konu hakkında bilgi veren Kozluk Gençlikspor İlçe Müdürü Abdulbasir Alagaş, Bakanlığın yurt genelinde başlatmış olduğu ‘Sahne sırası sende’ ses yarışmasına Kozluk olarak özel hazırlandıklarını söyledi. Alagaş, “Yaklaşık 50 yarışmacı ile ilçe elemelerini gerçekleştirdik. Ses yeteneğini keşfettiğimiz onlarca yarışmacımız arasında Zehra Çetinkaya, ses rengi ile dikkatimizi çekmişti. İl elemelerinde de hedeflediğimiz birinciliği elde ettik. Şimdi hedefimizde bölge elemeleri var. Umarım orada da güzel sonuçlarla döneceğiz. Bu yarışmada bizleri yalnız bırakmayan müzik öğretmenlerimize ve tüm değerli öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.