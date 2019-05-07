0553 313 94 23

Şahitlik yapan kadın mahkeme çıkışında darp edildi

Karabük’te bir davada şahitlik yapan kadın, mahkeme sonrası saldırıya uğradı.

07 Mayıs 2019 Salı 17:32
Şahitlik yapan kadın mahkeme çıkışında darp edildi

Karabük’te bir davada şahitlik yapan kadın, mahkeme sonrası saldırıya uğradı.


Cumayanı köyünde yaşanan bir olay sonrası tarafların Karabük Adliyesinde devam eden mahkemesinde şahitlik yapan Ayşe K. isimli kadın, mahkeme çıkışında Aysun K. isimli kadının saldırısı sonrası darp edilerek yaralandı. İki tarafın adliye önünde tartışmasının kavgaya dönüşmesi ile birlikte yaşanan arbedede bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay üzerine adliye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iddiaya göre şahitlik yapılması yüzünden çıkan kavga ekiplerin iki grubu ayırması ile sona erdi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe K., mahkemede şahitlik yaptığı için dayak yediğini söyledi.


Hafif şekilde yaralanan polis memurunun tedavisi ambulansta yapılırken, dayak yiyen Ayşe K. ise kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fotoğrafçı Seven SAÜ’de SEPAŞ’ın konuğu oldu
    1. Fotoğrafçı Seven SAÜ’de SEPAŞ’ın..
    2. Edin Visca'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
    3. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki..
    4. Anadolu Yıldızı-2019 başladı
    5. Devrilen traktörün altında kalan iki..
    6. Şampiyon VakıfBank, 4 oyuncusuyla..
    7. 2019’da fitre ne kadar oldu? Ramazan..
    8. Kadınlar özel günlerinde oruç tutmalı..
    9. Vali Çakacak, uluslararası yarışmada..
    10. F.Bahçe'ye kötü haber! Final Four'da..
    11. U21 Ligi 31.hafta
    12. Nusaybin İpek Yolu’nda iki tır..
    13. ALES soruları ve cevapları yayımlandı..
    14. Pitbull dehşeti kameralara saniye..
    15. Zarif'ten "Bölge halkı ABD ve..
    16. Hamilelikte oruç tutulmalı mı?
    17. Küçük Furkan son yolculuğuna uğurlandı
    18. Sarkıntılık iddiası muhtarlığı..
    19. Adana Demirspor, Ümit Özat ile 1..
    20. İnegöl çevre yolunda kaza: 2 yaralı
    21. Ali Koç’un attığı oltaya Fatih..
    22. Canik’te sosyal yardım seferberliği
    23. METEF, Başkan Yüksel’in katılımıyla..
    24. Şahitlik yapan kadın mahkeme çıkışında..
    25. Yüksekova’da bahar temizliği
    26. Hatay’da feci kaza: 2 ölü
    27. Ramazan’da askıda ekmek uygulaması
    28. Osmangazi ve Nilüfer’de su kesintisi
    29. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü teknoloji..
    30. Bodrum’dan coşkuyla Samsun’a uğurlandı
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!