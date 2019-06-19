Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tel örgüler sebebe ile yaralandığı belirtilen sahipsiz köpeğe sahip çıktı.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tel örgüler sebebe ile yaralandığı belirtilen sahipsiz köpeğe sahip çıktı.
Jandarma ekiplerince tedavi için Bozüyük’e getirilerek belediye veterinerine tedavisi yaptırılan yaralı köpek, daha sonra hayvan barınağına götürülerek görevlilere teslim edildi. Jandarma ekipleri, yaralı köpeğe yardımcı olmanın mutluluğu ile Karakol Komutanlığına geri döndüler.
Tel örgüler sebebi ile yaralandığı belirtilen köpeğin, tedavinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi
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