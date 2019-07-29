Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik yapıyor
Bursa’nın İznik ilçesinde kediye annelik yapan sokak köpeğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
Bursa’nın İznik ilçesinde kediye annelik yapan sokak köpeğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Yeşil Cami Mahallesi Topkapı Caddesi’ndeki tarihi surlarda anne köpek, kediyi kendi yavrusu gibi sahiplendi. Kediyi yavrusu gibi koruyup kollayan ve acıktığında da emziren köpek ilçede günün konusu oldu. Kedi ve köpeğin cana yakın dostluğu bir hayvansever tarafından kare kare fotoğraflandı.
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