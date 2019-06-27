0553 313 94 23

Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti yaklaşık 3 saat denizde arama yaptı.


Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, sahildeki oturma bakının üzerinde, uzun süre duran erkek elbisesi ve ayakkabılarını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önce araştırma yaptı. Elbise ve ayakkabın sahibi çıkmayınca polis, denize düşme yada boğulmaya karşı durumu sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, denizde aramaya başladı. Sahil güvenlik filika ile kıyı emniyeti de tekne ile saatlerce denizde kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.


Elbise sahibinin denize mi düştüğü yoksa yüzme amacıyla suya girip boğulduğu konusunda kıyı emniyeti ile sahil güvenlik çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ara verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    1. Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD..
    2. Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar..
    3. Erdoğan kritik toplantıda talimatı..
    4. Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4..
    5. En tehlikeli yanardağ harekete geçti!..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    7. FSM’de onarım yoğunluğu başladı
    8. Avustralyalı öğrenciye Kuzey Kore’de..
    9. Maduro'dan yeni darbe girişimine..
    10. Anında harekete geçtiler… CNN’de..
    11. ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez..
    12. Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı..
    13. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi..
    14. TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması..
    15. Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi
    16. Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı
    17. Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na..
    18. Cumhurbaşkanı onayladı, o karar..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi
    20. Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!