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Sahiplendiği köpeğe iki ay sonra kavuşan hayvansever kayıp diğer iki köpeğini de arıyor

Zonguldak’ta sahiplendiği sokak köpeğinin kaybolmasının ardından köpeğine 2 ay sonra kavuşan Ahmet Zeki Araç, kayıp diğer köpeğini de gece gündüz arıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
Sahiplendiği köpeğe iki ay sonra kavuşan hayvansever kayıp diğer iki köpeğini de arıyor

Zonguldak’ta sahiplendiği sokak köpeğinin kaybolmasının ardından köpeğine 2 ay sonra kavuşan Ahmet Zeki Araç, kayıp diğer köpeğini de gece gündüz arıyor.


Zonguldak’ta yaşayan emekli maden işçisi Ahmet Zeki Araç, bir süre önce sokak köpeğini sahiplenerek adını da ’Leo’ koydu. Ancak köpek evin önündeyken kayboldu. Bunun üzerine köpeği aramaya koyulan aile, köpeğe bir türlü ulaşamadı.


Aradan geçen iki ayın ardından Ahmet Zeki Araç’ın oğlu Sertaç Araç, kayıp köpeği Bartın’da bir restoranın önünde görünce hemen babasına haber verdi. Ailesi ile Bartın’a giden Ahmet Zeki Araç Kemerköprü Mahallesi’nde köpeği görünce aralarında duygu dolu anlar yaşandı.


Buluşma anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Sahiplerini karşısında gören köpek ise yaşadığı heyecanla sahibinin üzerine atladı. O anlara şahit olanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Kayıp diğer iki köpeğini de arıyor


İki ay sonra evine dönen köpeğini sarılarak öpen Ahmet Zeki Araç, “Lens” ve “Maya” isimli köpeklerini de bulmak için yardım istedi. Araç, “Biz bu köpek 2 ay oldu kaybolalı. Devamlı Zonguldak’ta arıyorduk. Bartın’da bulundu ama Bartın’da olmasını tahmin bile etmiyorduk. Tesadüf olayı. Oğlum Özel İdare’de şoför, yemek tatilinde restorana gidiyor. Bir pastanenin önünde arkadaş çok iyi bakmış. Tesadüf benim çocuk köpeği görüyor. Bana ‘baba o mu değil mi’ diye soruyor. Fotoğraflarını gönderiyor. Yanında görmek daha güzel deyince buradan Bartın’a gittik. Oradaki esnaf arkadaşlar köpeğe çok güzel bakmışlar. Orada yavrumu gördüm o da geldi yanımıza. Köpek bizi görünce sevindi. Diğer kardeşi var ’Lens’ o da kayıp. Hayvansever arkadaşlar da konuyu biliyor. Onlar da arıyorlar. Bakalım ümitle arıyoruz. Küçük kızımı da arıyorum. Lens ve Maya’yı da arıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
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