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Seçim 2019 Sayfası

ŞahintepesiSosyal Tesisleri halka açılacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Sosyal Tesislerinin ardından Çırmıhtı’nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerini farklı bir mimari bakış ve tasarımla yenileyerek halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:26
ŞahintepesiSosyal Tesisleri halka açılacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Sosyal Tesislerinin ardından Çırmıhtı’nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerini farklı bir mimari bakış ve tasarımla yenileyerek halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun hale getirmek adına 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde açıkladıkları yatırımlar arasında yer alan ‘Şahintepesi Sosyal Tesislerini Halka Açma’ vaadini yerine getirmek adına gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi.


Şahintepesi Sosyal Tesislerini çok fonksiyonlu bir tesise dönüştürmek adına çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Çınar, yeşil alanları, atmosferi, doğal güzellikleri ile cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefledikleri Çırmıhtı’nın eşsiz manzarasına tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerini yeniden hizmete sunup, bölgedeki hareketliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi.


Çınar, “ Kadim Çırmıktı’ya hakim bir noktada 37 dönümlük bir alanı kapsayan, içerisinde bir adet bina ve yeşil alanları bulunan Şahin Tepesi’ni farklı bir mimari bakış ve tasarımla kıymetli bir görüntüye kavuşturup hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Çırmıhtı’nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bu güzel alanı sosyal tesis, çardaklar, mesire alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurlarıyla donatarak çok fonksiyonlu bir tesise dönüştüreceğiz.Gedik Sosyal Tesislerimizin karşısında bulunan bu tesislerimiz, bölgedeki canlılığı artırarak ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşam düzeyine önemli değerler katacaktır” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmete açtıkları sosyal tesislerin istihdam oluşturma çabalarına katma değer sağladığını dile getiren Çınar, Malatya’da ki iş gücü potansiyelini daha nitelikli seviyeye çıkarmak, ticareti güçlendirmek ve ekonomiye destek vermek amacıyla hizmete sundukları sosyal tesislerde çok sayıda vatandaşa iş kapısı açtıklarını sözlerine ekledi.


Çınar,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni istihdam alanları oluşturulması yönünde verdiği talimatları desteklemek adına Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Sosyal Tesisler, Kafe ve Lokantalarımız kentimiz ve ilçemizin ticaret hayatındaki kaliteye önemli değerler kazandırmıştır. Gedik Sosyal Tesislerimiz, Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerimiz, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içerisindeki Sema Kafemiz, Ahmet Atılgan Parkı içerisindeki Çırmıktı Sosyal Tesislerimiz, Kilayik Çay Bahçemiz, Beylerderesi Düğün-Kafe Sosyal Tesisimiz ve Mustafa Cengiz Karabulut Parkı içerisindeki Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizdeki hizmet kalitesi üst seviyededir. Tesislerimiz kent ekonomisine katkı sağlamasının yanında yeni istihdam alanları oluşturma gayretlerine destek vermektedir.Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tesislerimize gelerek rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor ve keyifli vakit geçirebiliyor. Yeşil alanlar ve çocuk oyun gruplarıyla desteklediğimiz sosyal tesislerimiz hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı getirmiştir. İlçemizin geçmişten gelen kadim medeniyet kültüründeki misafirperverlik, hoşgörü ve saygınlık ilkesini misafirlerimize yakından yaşatıyoruz. Alanında uzman profesyonel bir kadro tarafından yönetilen sosyal tesislerimizin, hizmet kalitesinden ürünlerine, sunumlarından ikramlarına kadar her ayrıntısı en ince detayına kadar kontrol edilmektedir. Sosyal tesislerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bizler özel sektörde hizmet veren kuruluşlarla rekabet etmek niyetinde değiliz, farklı konseptler içerisinde hemşehrilerimize kaliteli hizmetler sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:26
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