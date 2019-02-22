Şahin’in projeleri, üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kariyer Zirvesi-Gençlerin Yerel Yönetimdeki Yeri ve Önemi” konulu konferansa katıldı. Gençlere tecrübelerini aktaran Şahin, gelecek dönem hayata geçireceği projeler üniversiteli gençleri heyecanlandırdı.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen konferansta öğrencilere seslenen Şahin, günümüz dünyasını yorumladı, yaşamından örnekler verdi. Gençlerin sorularını cevaplayan Şahin, projeleri hakkında bilgi verdi. Medeniyet Şehri başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda yürütülecek çalışmalar, gençlerin ilgisini çekti.

Medeniyet Şehri Projesiyle dünyanın en büyük bahçesinin kurulacağını belirten Şahin, “Tugay’ı taşıyarak 4 milyon metrekarelik yeşil alanı koruyacağız. Dünyanın en büyük bahçesi olan Central Park’tan daha büyük bir bahçeyi hizmetinize sunacağız. Ortasında bir medeniyet şehri kurulacak. Dış tasarımında Osmanlı’nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, Cumhuriyet Döneminin modernliği var. Cumbalı evlerle Gaziantep’in tarihini yansıtacağız. Sıcak iklimin getirdiği ‘hayat kültürü’ buraya yansıyacak. İçinde sanat galerisi, gençlerinin yararlanacağı millet kıraathaneleri olacak. Bu şehir buradaki medeniyetlerin bir yansımasını görecek ve hepsini beraber burada izlerini sunacağız. Estetikli, kimlikli bir şehir kurulacak” dedi.

“Gönüllülük esaslı kentsel dönüşüm”

Şehirde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında gençleri bilgilendirenFatma Şahin, “Kamulaştırılırken herkese sorup mahkemeye gitmeden, gönüllerini kırmadan, mülkiyet haklarını ihlal etmeden gerekirse yüzde 10 fazla vererek bu işi tamamladık. Bunlar yapılırken kimsenin hakkı kalmadı. Modelimizi gönüllü dönüşüme göre yaptık. Antep kalesinin oradaki eski Nizip Caddesindeki yapılar ve buradaki iş merkezlerini ayrı bir yere taşıyıp dönüşüme başlatmak olacak. Buralarda itfaiyenin gireceği yer dahi yok. Kimyasallar herhangi bir aksaklık da büyük sıkıntılar doğurabilir. Meslek örgütlerini Taşlıca Bölgesi’ne taşıyoruz. Herkesin fikrini alıyoruz, kimseyi mağdur etmiyoruz. Gönüllülük esaslı bir kentsel dönüşüm. Bizim dönüşümlerimiz de sen ne istiyorsan o yapılıyor. Şehirdeki sıkışmayı kaldırıp sürekli geliştirmemiz lazım, yeni iş imkanları sağlayabilmek için sanayi alt yapısını güçlendirmek gerek. Bu yüzden gönüllü modelimizle şehri çok hızlı bir şekilde dönüştürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Su ve yeşil, şehrin atmosferini değiştirecek"

Yurt dışında her şehrin birer simge meydanı olduğunu vurgulayan Şahin, yeni kimlikli meydanlardan söz etti.

Gazianteplilerin gezebileceği bir meydan yapacaklarının altınız çizen Şahin, “Burada halkın gezebileceği bir meydan yok. Kamil Ocak Stadyumunun olduğu yerde gençlerin çocukların kullanabileceği yeni bir bahçe yapacağız. Valiliğin yerine Cami yapıp arkeoloji müzesinin yanında olduğu bir meydan yapılacak. Avrupa meydanlarında mutlaka karşısında bir müze bir kilisesi, bu meydanların kendine ait bir tematik yapısı var. Biz ne yapacağız? Halkımıza uygun bu topraklara uygun yeni bir meydan yeni bir kimlik oluşturacağız. Jandarma binası yıkıp İstanbul 1453 modelinde ama oradaki ofset baskı kullanmadan tamamen yağlı boya üzerine bir Panorama Müzesi hazırlıyoruz. Bunun için 3 yıldır çalışıyoruz. Bu topraklarda muhteşem bir geçmişi var. Kültür yoluna bu müzeyle başlayacağız. Kullanmadığımız bir Alleben Deresi var. Düzbağ’la su sorununu çözdük Fırat’a akan suyu buraya çevirdik, Alleben’i halkımıza buluşturacak bir projenin tasarımını tamamladık. Maviyi yeşille çocuklarımızı gençlerimizi suyla buluşturuyoruz. Bu proje Dünya’da sadece Seul’da var. 2 yılımızı alan büyük bir mühendislik çalışması sonucu 12 ay boyunca aynı düzende akacak dereyle yazlı kışlı bu güzelliği yaşayacaksınız. 200 bin metrekarelik bir meydanımız olacak” şeklinde konuştu.

Rumkale’yi anlattı

Rumkale’nin geçmiş dönemlerde bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, buranın zenginliklerini ortaya çıkarılması ve gençlerin ve turistlerin uğrak mekanı olması için yeni projenin ayrıntılarını gençlere paylaştı.

Rumkale’yeteleferik müjdesi veren Şahin, “Rumkale’nin etrafına bir sahil şeridi yapacağız. Milli sporcumuz Şahika Ercümen burada dalış yaptı ve suyun altında muhteşem bir zenginlik olduğunu söyledi. Roma ve Hitit döneminin zenginlikleri bu coğrafyada. Bunları dünyaya tanıtmak amacıyla uluslararası su sporları düzenledik. Burada sahil bandına ek olarak su sporları etkinlikleri, dalış sporları gibi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye’deki tek örneği Bodrum’da olan ‘Su Altı Arkeoloji Müzesi’ de yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Sen istersen o hayal değildir”

Şahin, gençlerin yeni Dünya düzenine uyumlu olması gerektiğini tavsiye ederek, bunun için bir sistem kurulması gerektiğini belirtti.

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Bilim Merkezine değinen Şahin, “Kendirli Kilisesi’ne Anadolu Arkeoloji Enstitüsü kurulacak. 2,5 yılımızı alan bir proje oldu. Dünya’nın bütün arkeologları buraya gelip çalışmalar yapacak. Dünya ile rekabet edebilmemiz ve sizin yaşam standartlarının yükseltmek için sizin taleplerini yerine getirmemiz lazım. Bilim merkezi ile de bütün imkanları seferber edip sizler için bir tesis oluşturacağız. Bunun için TÜBİTAK ile beraber çalıştık. Arsasını Gaziantep Üniversitesinden alıp dışını da Topçuoğlu’nun yaptığı yeni bir bilim merkezi kuruyoruz. Endüstri 4.0 ı yakalamak için sizlere bütün imkanları sağlamak amacıyla elimizden gelen ne varsa yapacağız. 1027 projeyi savaşa rağmen tamamladık. Bu şehir için bir hayalimiz var. Sen istersen o hayal değildir başarabilirsin” diye konuştu.

Bir öğrencinin, Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okuluna kitap kafe yapılmasına yönelik talebi karşısında ise, “Yer gösterin, modern bir kitap kafe yapalım” diyerek söz verdi.