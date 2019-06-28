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Şahin’den yıkıcı ailesine jet çözüm

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklı Mahallesi’nde yaşayan, üç çocuğu doğuştan kas hastası olan baba Murat Yıkıcı’ya verdiği sözü tuttu, Yıkıcı kardeşlerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:52
Şahin’den yıkıcı ailesine jet çözüm

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklı Mahallesi’nde yaşayan, üç çocuğu doğuştan kas hastası olan baba Murat Yıkıcı’ya verdiği sözü tuttu, Yıkıcı kardeşlerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.


Tüm Türkiye’ye örnek olan gönül belediyeciliğinde geliştirdiği Gaziantep Modeli’yle dikkatleri üzerinde toplayan Şahin, gönülleri kazanmaya devam ediyor. Yıkıcı ailesinin umutlarını tazeleyen başkan Fatma Şahin, talimatları doğrultusunda ailenin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı, sosyal farkındalık örneği sundu.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Bilal, Umut ve Hüseyin Yıkıcı kardeşlerin kas hastalığının tedavisi için Türkiye’de ilk olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin de yapılacağını müjdeledi, aileyi umutlandırdı.


Baba Murat Yakıcı ve çocukları Tolay’ı makamında ziyaret ederek, yardımlarından dolayı Başkan Şahin’e ve Serdar Tolay’a teşekkür etti.


Baba Yıkıcı, “Başkan Fatma Şahin’i mahalle ziyaretinde gördüm, mağduriyetimi anlattım. Sağ olsun aynı gün içerisinde Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalyemiz teslim edildi. Çocuklarımın rehabilitasyonu için süreç başlatıldı. Talebimi aynı gün içerisinde değerlendiren ve gösterdiği hassasiyetten dolayı Fatma Şahin ve Dr. Serdar Tolay’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:52
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