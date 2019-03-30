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Şahin’den muhteşem final

AK Parti Kdz.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:31
Şahin’den muhteşem final

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin seçim çalışmalarını muhteşem bir final ile sona erdirdi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitinge Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un yanı sıra Bakan Yardımcıları da destek verdi.


İki ayı aşkın süredir enerjisinden ve performansından hiçbir şey kaybetmeden seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’in mitingleri muhteşem bir final ile son buldu. Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin Türk Metal Sendikasını ziyaretinin ardından işçilerinin sendika binasından kalabalık bir grupla yürüyerek destek verdiği vebeş bini aşkın vatandaşın katılımı ile İş Bankası yanındaki alanda gerçekleştirilenmiting oldukça heyecanlı geçti. Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve İlçe Başkanı Fatih Çakır’ın katıldığı mitingde konuşan Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, “Ereğli halkı kararını verdi. Biz seçimi aldık ama fark atmak istiyoruz” dedi. Seçim kampanyası sürecinde zamanının büyük bir bölümünü Ereğli’de geçiren ve kampanyaya ciddi destek veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ise Ereğli’nin sorunlarının çözümünün Erol Şahin’de olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise yaptığı konuşmasında, Erol Şahin’in Ereğli’de AK Parti’yi en iyi şekilde temsil edebilecek bir belediye başkanı adayı olduğunu söyledi ve günümüzde belediyelerde başarılı olmanın yolunun hükümet ve Cumhurbaşkanı ile diyalogların iyi olmasından geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ereğli’ye gelerek Erol Şahin’e destek verdiğini söyleyen Büyükdede, tüm bakanlıkların da Erol Şahin’in arkasında olduğunu söyledi ve Pazartesi günü kendisini belediye başkanı olarak görmek istediklerini arzuladıklarını ifade etti. Belediye Başkanı adayı Erol Şahin’de büyük bir alkış tufanı ve sloganlar arasında yaptığı konuşmasında, kampanya sürecinde kendilerine kucak açan Ereğli halkına teşekkür etti. Kendisinin klasik bir belediye başkanı olmayacağını, kentin sorunları için gecesini gündüzüne katan ve günde en az 15 saat çalışan bir başkan olacağını söyleyen Şahin, tüm çalışmalarını Bakanların ve Cumhurbaşkanının desteği ile yapacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4.5 yıl boyunca kendisinin arkasında olduğu sözlerini hatırlatan Şahin, projelerinin arkasında Cumhurbaşkanı ve Bakanların imzası olduğunu vurguladı. Mitinge katılan Erdemir taşeron işçilerinin tezahüratları ile sık sık konuşması kesilen Şahin işçilerin kendisinin yanında olduğuna yönelik sloganlarına teşekkür etti ve Taşeron işçilerinin kadrolarının kendilerine verildiğinde kentteki esnafında yüzünün güleceğine dikkat çekti. Şahin, Kdz. Ereğli’nin Üniversite kenti yapılması projesinden tutun da tekstil atölyelerine kadar tüm projelerini anlattığı konuşmasında,“Tekrar karşınıza aday olarak çıkıp size hesap verebilecek olanlara oy verin” dedi. Son olarak konuşmasında Ereğli’de su fiyatlarında indirim yapılacağını da müjdeleyen Şahin, belediyeden işçi atmayacağı sözünü de verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:31
  1. doğa

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