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Şahin’den emeklilere TOKİ müjdesi

AK Parti Kdz.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:29
Şahin’den emeklilere TOKİ müjdesi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, emeklilere yaşadıkları TOKİ sorununu çözeceğinin sözünü vererek TOKİ’nin emeklilere yönelik daha fazla konut yapmasını sağlamak için tüm girişimleri yapacağının müjdesini verdi.


Kdz. Ereğli İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Ali Ayhan ve 2. Başkan Saip Erarslan dernek binasında AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve İlçe Başkanı Fatih Çakır’ı ağırladı. Derneklerine üye 10 bin emeklinin bulunduğunu ve ilçeden en fazla üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Ayhan, özellikle TOKİ konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesini istedi.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise emeklilerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek “Sevgili başkanım ben çözüm adamıyım. Sizlerin yaşadığı sorunu çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimde ilk işim Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olarak TOKİ konutlarının yapımı için arsa sorununu ortadan kaldırmak. Bunun için size söz veriyorum. Buradan tüm emekli abilerime ve ablalarıma da sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız Ereğli’ye geldiğinde ‘Benim buradaki elim, ayağım, her şeyim Erol Şahin’dir’ dedi. Bu sözün çok büyük anlamı var. Sizlerin sorunlarını sadece Erol Şahin kardeşiniz çözer. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımızın desteği var. Bakın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendi de yanımızda. Ben sizlere buradan söz veriyorum; bu sorunu çözülmüş bilin. Sadece hak sahibi emeklilerimiz değil, yeni konut yapılmasını bekleyen, ev sahibi olmak isteyen binlerce emeklimiz var. Onlara da buradan söz veriyorum. Emeklilerimiz için daha fazla konut yapılması için tüm gücümle çalışacağım. Arakasında Cumhurbaşkanı, hükümet desteği olmayanlar bu işi çözemezler. Ben sizlerin mağdur olmanızı asla istemem. O yüzden 31 Mart günü emeklilerimizden çok güçlü bir destek bekliyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’ta emeklilerin TOKİ ile alakalı yaşadıkları sıkıntının en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli girişimlerde bulunacağının sözünü verdi ve emeklilerden Erol Şahin’e destek olmalarını istedi.


Şahin ve Oruç’un sözleri karşısında sevinç yaşayan Kdz. Ereğli İşçi emeklileri Derneği Başkanı Ayhan ise “Erol Şahin’i tanıyoruz ve bu sorunu çözeceğine de inanıyoruz. Saadet hanım Ereğli için büyük şans. Böyle bir hemşerimizin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması bizler için gurur vesilesi. Emeklilerimiz kendilerine yapılan ve yapılacak olan iyilikleri elbette unutmayacaklardır. Ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etti. Çıktığınız yolda sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:29
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