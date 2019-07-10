0553 313 94 23

Şahinbey’in sosyal tesis ağı genişliyor

Şahinbey Belediyesi Şahintepe Mahallesi’ne yaptırdığı Şahintepe Sosyal Tesisi’nin çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Şahinbey’in sosyal tesis ağı genişliyor

Şahinbey Belediyesi Şahintepe Mahallesi’ne yaptırdığı Şahintepe Sosyal Tesisi’nin çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu.


Henüz resmi açılışı yapılmayan Şahintepe Sosyal Tesisi bin 883.14 m2 alan üzerine inşa edildi. Şahintepe Mahallesi’ne yapılan ikinci sosyal tesis olan Şahintepe Sosyal Tesisi’nde 2 bay 2 bayan toplam 4 taziye evinin yanısıra eğitim sınıfları da bulunuyor.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe Mahallesine yapılan sosyal tesisin hem taziye evi hem de sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirtti.


Taziye evleri çok önemli hizmet


Şahintepe Sosyal Tesisi’nde taziyeleri kabul eden Tabur ailesinden Cuma Tabur, “Taziye evleri çok önemli bir hizmet. Öncelikle bunu yapan ve yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Herkesin cenazesi ve taziyeleri oluyor. Bu durumlarda taziye evleri çok büyük önem taşıyor. Gelen misafirlerimizi rahatça ağırlayabiliyoruz. Kendi evimizde olsa bu kadar misafiri aynı anda ağırlamamız mümkün değil. Bu nedenle taziye evlerinden memnunuz. Tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Tabur ailesine taziye ziyaretinde bulunan İbrahim Mercan ise, “Belediyelerimizin hizmetlerinden memnunuz. Taziye evleri vatandaşlar için bulunmaz nimettir. Yazın serin, kışın sıcak ortamda taziyeye gelen misafirler rahat ediyorlar. Her şey düşünülmüş. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Taziyeleri Şahintepe Sosyal Tesisi’nde kabul eden Fahri Tabur, taziye evlerinin sayesinde misafirlerini daha rahat ağırlayabildiğini belirtrek, ‘Çok güzel bir hizmet. Çayından şekerine kadar her türlü hizmet veriliyor. Taziye evlerinde misafirlerimizi rahatça ağırlaya biliyoruz. Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve ’Reis’ için tarla günü düzenlendi
    1. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    2. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    3. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    4. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    5. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    6. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    7. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    8. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    9. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    10. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    11. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    12. Prof. Dr. Emre Alkin: "Sürdürülebilir..
    13. Abdullah Gül Kayseri’ye Geliyor
    14. Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    15. Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik..
    16. Hafter'in üssünde Fransız füzeleri..
    17. Selde mahsur kalan öğrenciler nehre..
    18. Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    20. Interfresh Eurasia Fuarının tanıtımı..
    21. Ulu Çınarlar Yaşam Merkezinin temeli..
    22. Şanlıurfalı öğrenciler su parkında..
    23. Yunanistan'da yeni kabine ilk kez..
    24. Erdoğan: "Türkiye'nin Cumhuriyet..
    25. "Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet..
    26. Deniz Türüç idmana çıktı
    27. Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki..
    29. Oleksandr Kucher, Kayserispor’da..
    30. Büyükşehir’de ‘Sağlık Turizmi..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"