Şahinbey’in sosyal tesis ağı genişliyor

Şahinbey Belediyesi Şahintepe Mahallesi’ne yaptırdığı Şahintepe Sosyal Tesisi’nin çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu.

Henüz resmi açılışı yapılmayan Şahintepe Sosyal Tesisi bin 883.14 m2 alan üzerine inşa edildi. Şahintepe Mahallesi’ne yapılan ikinci sosyal tesis olan Şahintepe Sosyal Tesisi’nde 2 bay 2 bayan toplam 4 taziye evinin yanısıra eğitim sınıfları da bulunuyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe Mahallesine yapılan sosyal tesisin hem taziye evi hem de sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirtti.

Taziye evleri çok önemli hizmet

Şahintepe Sosyal Tesisi’nde taziyeleri kabul eden Tabur ailesinden Cuma Tabur, “Taziye evleri çok önemli bir hizmet. Öncelikle bunu yapan ve yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Herkesin cenazesi ve taziyeleri oluyor. Bu durumlarda taziye evleri çok büyük önem taşıyor. Gelen misafirlerimizi rahatça ağırlayabiliyoruz. Kendi evimizde olsa bu kadar misafiri aynı anda ağırlamamız mümkün değil. Bu nedenle taziye evlerinden memnunuz. Tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tabur ailesine taziye ziyaretinde bulunan İbrahim Mercan ise, “Belediyelerimizin hizmetlerinden memnunuz. Taziye evleri vatandaşlar için bulunmaz nimettir. Yazın serin, kışın sıcak ortamda taziyeye gelen misafirler rahat ediyorlar. Her şey düşünülmüş. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Taziyeleri Şahintepe Sosyal Tesisi’nde kabul eden Fahri Tabur, taziye evlerinin sayesinde misafirlerini daha rahat ağırlayabildiğini belirtrek, ‘Çok güzel bir hizmet. Çayından şekerine kadar her türlü hizmet veriliyor. Taziye evlerinde misafirlerimizi rahatça ağırlaya biliyoruz. Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun” diye konuştu.